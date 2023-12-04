В Нидерландах высказались против поставок оружия Украине

В Нидерландах лидер победившей партии высказался против поставок оружия Украине

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок Нидерландами оружия Украине. Об этом сообщает Rebel News.

По словам политика, он на стороне Украины в ее конфликте с Россией, но не считает, что Нидерланды должны предоставлять военную помощь Киеву. «Я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало... Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну», — объяснил он свою позицию.

Однако Вилдерс уточнил, что Россия в этом конфликте является «плохим парнем».

Ранее в Британии рассказали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз (ЕС). Они будут мешать достижению цели декабрьского саммита ЕС, где все внимание будет направлено на решение вопроса о членстве Украины.