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15:08, 14 октября 2023Мир

В Германии осудили поставки оружия Украине

Бывший канцлер ФРГ Шредер: поставки оружия ВСУ не способствуют деэскалации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) не способствуют деэскалации российско-украинского конфликта. Об этом в интервью газете Die Süddeutsche Zeitung (SZ) сообщил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

По его словам, прекращение конфликта возможно только с помощью дипломатических средств при посреднической роли Германии и Франции. «Я считаю, что эта война может быть прекращена на уровне действующих лидеров», — сказал он, добавив, что не видит никаких подвижек в этом направлении.

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Шредер также изложил свой план урегулирования конфликта, согласно которому Украина должна оставаться нейтральной страной, а Россия отказаться от территориальных притязаний.

«Россия уходит, в том числе из Донбасса. В свою очередь в Донбассе снова можно будет говорить на русском как на втором официальном языке. Украина со своей стороны отказывается от Крыма и остается нейтральной, не становясь членом НАТО», — рассказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шредер. Как указал Путин, бывший канцлер во время обсуждений политических вопросов всегда «ставил во главу угла интересы немецкой экономики и немецкого государства».

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    Глеб Бажуткин
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