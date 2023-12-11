На Украине обвинили польских перевозчиков в проблемах ВСУ

BI: ВСУ не хватает дронов из-за блокады границы польскими перевозчиками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с поставками из-за блокады границы протестующими польскими перевозчиками. Об этом сообщает Business Insider.

Как рассказали журналисты, на Украине поляков обвиняют в задержках доставки пикапов, жгутов, а также деталей для дронов. Образовавшаяся из-за этого нехватка беспилотников может серьезно сказаться на боевых возможностях ВСУ.

По словам директора фонда «Коло» Александра Задорожного, поставки дронов откладываются на две-три недели. В свою очередь, руководитель отдела закупок и логистики фонда «Вернись живым» Иван Побержняк заявил, что на границе поставки почти прекратились, из-за чего в пути застряли около 200 пикапов и трех тысяч жгутов.

Польские дальнобойщики начали блокаду границы в ноябре 2023 года. Протестующие требуют ввести в отношении украинских коллег коммерческие ограничения и ограничить их число.