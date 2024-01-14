На Украине заявили о возможных сложностях с содержанием истребителей F-16

Игнат заявил о возможных сложностях с содержанием истребителей F-16 на Украине

Украина в будущем рассчитывает полностью перейти на технику из Запада. Но содержать, в частности, истребители F-16 в стране будет сложно. О таком возможном сценарии заявил советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада», отрывок из его комментария приводит РИА Новости.

Он отметил, что инфраструктура для самолетов из государств НАТО довольно типична. В то же время Игнат указал, что каждый тип авиационной техники — это дополнительная нагрузка на обслуживание и эксплуатацию.

«У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — пояснил он.

До этого издание Berlingske опубликовало материал о том, что Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Впоследствии советник командования воздушных сил ВСУ усомнился в задержке поставок.

Нидерланды и Дания первыми дали согласие на предоставление Украине истребителей F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что в Гааге намерены направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.

8 января заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, что в стране началась подготовка аэродромов для использования западных истребителей.