В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины

В Минобороны Нидерландов призвали снять все ограничения на поставки оружия Киеву

Глава Министерства обороны (Минобороны) Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала власти Евросоюза (ЕС) и руководство НАТО снять все ограничения на поставки орудия и военной техники для Украины. Ее слова приводит сайт телеканала NOS.

По мнению министра, непрерывная военная и финансовая поддержка со стороны европейских стран и США позволит поддерживать безопасность не только Украины, но и западных государств, включая Нидерланды. «Не тот случай, когда мы находимся в безопасности за стенами. Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это (эскалация кризиса на Украине — прим. «Ленты.ру») может повлиять и на нас», — заявила Оллонгрен.

По этой причине западным странам необходимо поддерживать Украину на постоянной основе. Если западные страны прекратят оказывать военную и финансовую помощь Киеву, боевые действия могут распространиться и на другие европейские государства. «Это то, что нас ждет, если мы не подойдем к этому (к поддержке Украины — прим. «Ленты.ру») с умом», — заключила министр.

Ранее о последствиях прекращения оказания военной и финансовой поддержки Украины заявлял глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, без западной помощи ресурсы Киева для продолжения боевых действий закончатся через два месяца.