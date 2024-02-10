На Украине заявили об угрозе скорого исчерпания военных ресурсов

Арахамия: без западной помощи военные ресурсы Киева закончатся через два месяца

Если западные страны прекратят оказывать военную и финансовую поддержку Украине, ее внутренних ресурсов хватит на два месяца боевых действий. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Его слова приводит Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Арахимия заявил, что ситуация с внешним финансированием Украины продолжает оставаться сложной. «У нас хватит ресурсов на два месяца», — уточнил он. Несмотря на это он считает, что в настоящее время страна может чувствовать себя в безопасности.

Этому будет способствовать в том числе принятая властями Евросоюза программа финансовой помощи для Украины на общую сумму в 50 миллиардов евро. Ее срок рассчитан на ближайшие четыре года. «У нас есть определенные финансовые средства», — заявил Арахамия.

Он также выразил надежду, что конгрессмены США в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню. Ранее американские сенаторы поддержали начало обсуждения соответствующего законопроекта. В случае его принятия вышеуказанные страны смогут получить в общей сложности 95,3 миллиарда долларов.