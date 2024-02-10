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11:08, 10 февраля 2024Мир

Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи Украине

Сенат Конгресса США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи Украине
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сенат Конгресса США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине, Тайваню и Израилю на сумму 95,3 миллиарда долларов. Трансляцию заседания вел кабельный телеканал C-Span.

За рассмотрение проголосовали достаточное количество законодателей. На повестку грядущего заседания вынесли лишь вопрос о выделении средств другим государствам без ассигнований для охраны границы США.

Ранее президент США Джо Байден заявил о преступной халатности в отношении Украины. «Неспособность Конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности», — подчеркнул он. Американский лидер назвал возмутительным неспособность профинансировать Киев.

В ответ на это американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что неготовность Конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью. «Пора остановить эту мясорубку», — призвал он. Это следовало сделать еще год назад, подчеркнул Маск.

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      Анастасия Шейкина
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