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15:38, 31 мая 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о возможном использовании F-16 против России

Зеленский: Киев не знает об ограничениях на использование F-16 против России

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Киев пока не знает о том, будут ли наложены ограничения на использование истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Европейская Правда».

По словам главы государства, пока что он не знает деталей, каким образом украинские военные смогут использовать переданные западными партнерами истребители F-16 против России и будут ли введены ограничения связанные с этим.

«Хорошая новость в том, что мы будем их иметь, и некоторые из них мы будем иметь в этом году. Достаточно ли их? Нет. Будет ли слишком много? Нет. Их будет не так много, чтобы иметь паритет в небе с россиянами», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Вооруженные силы Украины смогут использовать переданные Данией истребители F-16 для ударов по целям в России. Он отметил, что эта не новая позиция Копенгагена и это условие обсуждались с самого начала.

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      Александр Курбатов
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