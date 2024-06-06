Названы сроки получения Украиной истребителей F-16

Politico: Украина может получить более 60 истребителей F-16 этим летом

Украина может уже этим летом получить более 60 истребителей F-16 американского производства. Соответствующие сроки называет Politico.

«Этим летом Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить Киеву более 60 истребителей F-16», — пишет издание.

Отмечается, что Украина требует от США и других стран активизировать программу подготовки украинских летчиков к боевому применению F-16. Киев сообщил Вашингтону, что у него есть 30 пилотов, которые готовы начать обучение на американской территории.

«Администрация Байдена заявила Киеву, что на авиабазе Аризоны не хватает мест для обучения более 12 летчиков одновременно. В двух других учреждениях в Дании и Румынии аналогичная проблема с доступными местами для обучения», — рассказали изданию три источника на условиях анонимности.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет сбивать истребители F-16 на Украине в случае их использования, поскольку они могут быть носителями ядерного оружия.