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15:10, 6 июня 2024Мир

Названы сроки получения Украиной истребителей F-16

Politico: Украина может получить более 60 истребителей F-16 этим летом

Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg / Globallookpress.com

Украина может уже этим летом получить более 60 истребителей F-16 американского производства. Соответствующие сроки называет Politico.

«Этим летом Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить Киеву более 60 истребителей F-16», — пишет издание.

Отмечается, что Украина требует от США и других стран активизировать программу подготовки украинских летчиков к боевому применению F-16. Киев сообщил Вашингтону, что у него есть 30 пилотов, которые готовы начать обучение на американской территории.

«Администрация Байдена заявила Киеву, что на авиабазе Аризоны не хватает мест для обучения более 12 летчиков одновременно. В двух других учреждениях в Дании и Румынии аналогичная проблема с доступными местами для обучения», — рассказали изданию три источника на условиях анонимности.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет сбивать истребители F-16 на Украине в случае их использования, поскольку они могут быть носителями ядерного оружия.

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      Лина Пивоварова
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