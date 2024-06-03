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20:57, 3 июня 2024Мир

Гаврилов заявил о ликвидации F-16 на Украине в случае их использования

Гаврилов: F-16 могут быть носителями ядерного оружия и Россия будет их сбивать

Фото: Jan Langhaug / NTB / Reuters

Россия будет сбивать истребители F-16 на Украине в случае их использования, поскольку они могут быть носителями ядерного оружия. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщают «Известия».

По его словам, попытки недружественных стран разрешить использование F-16 — это очень серьезный вопрос безопасности для России.

«Он же не просто истребитель, он же носитель ядерного оружия. И их попытки использовать [данный истребитель], как сказал [глава МИД России] Сергей Викторович Лавров, на территории Украины и так далее — это вопрос ядерной безопасности», — отметил глава российской делегации.

Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко высказывался на этот счет во время своего визита в Узбекистан. «Он предупредил западных "непартнеров", (...) что их страны очень компактно населены и чтобы они подумали о последствиях использования дальних средств поражения на территории РФ. Всему есть предел», — заключил Гаврилов.

Ранее в Нидерландах допустили удары украинских военных по России истребителями F-16. В Минобороны страны уточнили, что ограничений для поставленных Киеву самолетов не существует.

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      Виктория Кондратьева
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