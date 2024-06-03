В Нидерландах допустили удары ВСУ по России истребителями F-16

Минообороны Нидерландов: ВСУ могут бить по России истребителями F-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут совершать удары по России истребителями F-16, переданными Амстердамом. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ее слова передает Politico.

«Ограничений для поставленных Украине истребителей F-16 Нидерландами не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке военной помощи: как только мы передаем ее Украине, она может ее использовать, как считает нужным», — сообщила глава оборонного ведомства.

Она отметила, что условием Амстердама для такого решения была «просьба к Украине соблюдать международное право» и действовать в соответствии с Уставом ООН.

30 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 ВСУ как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он добавил, что «истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий альянса».