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07:42, 30 мая 2024Мир

Лавров назвал передачу Украине F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

Лавров назвал передачу Украине истребителей F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. При этом самолеты будут уничтожаться так же, как и другая военная техника ВСУ, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — отметил дипломат.

Однако поставка истребителей никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, резюмировал Лавров.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Вооруженные силы Украины нуждаются в десятках истребителей в связи с расширением линии фронта.

По словам Подоляка, в настоящее время авиация имеет решающее значение на фронте. Он уточнил, что оптимальное количество западных самолетов для ВСУ — 100-120 единиц.

В Киеве также пожаловались на непригодные для ВСУ беспилотники, которые украинские военные получают от стран Запада.

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      Марина Совина
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