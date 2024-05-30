Лавров назвал передачу Украине F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере
Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. При этом самолеты будут уничтожаться так же, как и другая военная техника ВСУ, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — отметил дипломат.
Однако поставка истребителей никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, резюмировал Лавров.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Вооруженные силы Украины нуждаются в десятках истребителей в связи с расширением линии фронта.
По словам Подоляка, в настоящее время авиация имеет решающее значение на фронте. Он уточнил, что оптимальное количество западных самолетов для ВСУ — 100-120 единиц.
В Киеве также пожаловались на непригодные для ВСУ беспилотники, которые украинские военные получают от стран Запада.