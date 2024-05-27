В Киеве пожаловались на непригодные для ВСУ западные беспилотники

Борняков: Киев получает от Запада непригодные в реальных условиях беспилотники

Киев получает от Запада непригодные в условиях конфликта беспилотники. На проблемы с дронами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался замминистра цифровой трансформации республики Александр Борняков в интервью изданию Euractiv.

«Мы получаем мало дронов из стран-союзников, которые действительно работают в реальных условиях на Украине», — заявил Борняков.

Он уточнил, что большинство беспилотников, которые страны Запада поставляют на Украину, требуют дополнительных тестирований и модернизации.

Ранее командиры ВСУ рассказали о не оправдавшем себя западном оружии. Как отмечала газета The New York Times, американские снаряды оказались неэффективными в условиях создания помех российскими средствами радиоэлектронной борьбы. В результате украинские военнослужащие отказались от использования части зарубежного оружия.