Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 27 мая 2024Бывший СССР

В Киеве пожаловались на непригодные для ВСУ западные беспилотники

Борняков: Киев получает от Запада непригодные в реальных условиях беспилотники

Фото: Mykola Tys / AP

Киев получает от Запада непригодные в условиях конфликта беспилотники. На проблемы с дронами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался замминистра цифровой трансформации республики Александр Борняков в интервью изданию Euractiv.

«Мы получаем мало дронов из стран-союзников, которые действительно работают в реальных условиях на Украине», — заявил Борняков.

Он уточнил, что большинство беспилотников, которые страны Запада поставляют на Украину, требуют дополнительных тестирований и модернизации.

Материалы по теме:
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Ранее командиры ВСУ рассказали о не оправдавшем себя западном оружии. Как отмечала газета The New York Times, американские снаряды оказались неэффективными в условиях создания помех российскими средствами радиоэлектронной борьбы. В результате украинские военнослужащие отказались от использования части зарубежного оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии призвали остановить генсека НАТО из-за его слов об ударах по России

      Рэпер Vacio решил отказаться от российского гражданства

      Раскрыты подробности выпуска обновленной «Волги»

      Советника российского губернатора заключили под стражу

      Слепаков обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента

      В Армении отпустили всех задержанных участников протестов

      Раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко

      Снимавшая на видео природу россиянка полчаса не замечала рядом опасного хищника

      Илон Маск собрался создать суперкомпьютер

      Названо число оставшихся у ВСУ после уничтожения над Волчанском самолетов МиГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше