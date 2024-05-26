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19:25, 26 мая 2024Мир

В ВСУ заявили о не оправдавшем себя западном оружии

NYT: западное оружие в зоне спецоперации не оправдало себя и подвело ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западное оружие не оправдало себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и подвело Украину. Об этом пишет New York Times (NYT).

Опрошенные изданием командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) указали, что «некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их». По мнению украинских военных, причина неэффективности высокоточных американских снарядов, поставленных Киеву, кроется в российских средствах радиоэлектронной борьбы. Из-за создаваемых ими помех сильно снижается точность части западного оружия, поэтому командованию ВСУ пришлось прекратить его использование.

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В материале приводятся слова экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметившего, что западные снаряды помогли Киеву только на короткий промежуток времени.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил об отказе Украины от американских ракет из-за их неэффективности. Он рассказал, что России удалось успешно заглушить системы GPS-наведения, которые США поставляют Киеву.

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      Алиса Дмитриева
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