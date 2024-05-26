Стало известно об отказе Украины от американских ракет

Аналитик Меркурис: Украина отказывается от ракет США из-за их неэффективности

Украина стала отказываться от американских ракет из-за их неэффективности. Об этом на YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

России удалось успешно заглушить системы GPS-наведения, которые США поставляют на Украину, заявил аналитик.

Еще в мае 2023 года появлялись сообщения, что Российская армия успешно глушит ракеты HIMARS. Кроме того, также успешно глушатся артиллерийские снаряды Excalibur. В результате Excalibur оказался настолько неэффективным, что украинцы, наконец, полностью прекратили его использование, добавил аналитик со ссылкой на данные Washington Post.

По словам Меркуриса, Российская армия вскоре после начала поставок систем вооружений западными странами Украине узнает, как они работают, и находит способ им противостоять.

В настоящее время Вооруженные силы Украины пытаются применять ракеты ATACMS, запасы которых ограничены. При этом Российской армии удается сбивать много ATACMS, что говорит о том, что их эффективность будет стремительно снижаться.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и другие европейские страны стараются наращивать скорость производства артиллерийских снарядов, но при этом по-прежнему отстают от России.