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17:15, 26 мая 2024Мир

Стало известно о попытке США догнать Россию в скорости производства снарядов

Bain&Company: Россия производит снаряды в разы быстрее и дешевле Запада

Фото: Matt Rourke / AP

США, Великобритания и другие европейские страны наращивают производство артиллерийских снарядов, но по-прежнему отстают от России. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование Bain&Company.

Как пишет издание, в 2024 году производство артиллерийских снарядов в России составит примерно 4,5 миллиона против около 1,3 миллиона в Европе и США. Российские боеприпасы при этом обходятся на 75 процентов дешевле западных.

Дороговизна и медленное производство снарядов стало серьезной проблемой для Киева, который надеется на поставки боеприпасов из США и Европы, добавило издание.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал пересмотреть механизмы помощи Киеву из-за ряда провалов альянса в этом вопросе. Он указал на задержку в одобрении помощи со стороны Конгресса США, а также на то, что европейские страны-члены НАТО предоставили меньше снарядов, чем обещали.

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      Мария Черкасова
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