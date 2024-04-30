Генсек признал провалы НАТО в вопросе поддержки Украины

Генсек НАТО призвал пересмотреть механизмы помощи Киеву из-за ряда провалов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал пересмотреть механизмы помощи Киеву из-за ряда провалов альянса в этом вопросе. Его цитирует ТАСС.

«Нам нужна более надежная институциональная основа реализации нашей поддержки [Киева]», — отметил генсек.

По его словам, новый механизм должен гарантировать большую предсказуемость и «равномерное распределение бремени». Главными провалами текущей системы Столтенберг назвал задержку в одобрении помощи со стороны Конгресса США, а также то, что европейские страны-члены НАТО предоставили меньше снарядов, чем было заявлено.

«Конечно, тот факт, что мы не поставили того, что обещали, пошатнул доверие», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обвинил НАТО в невыполнении соглашений. По его словам, партнеры по альянсу нарушили обещания предоставить Киеву финансовую помощь, своевременно предоставить оружие, а также не выполнили своих обязательств в вопросе того, «что конкретно доедет до Украины».