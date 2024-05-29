Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 29 мая 2024Бывший СССР

В Киеве назвали необходимое ВСУ число западных истребителей

Подоляк: Киеву необходимо как минимум 60 западных истребителей

Фото: Toby Melville / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в десятках истребителей в связи с расширением линии фронта. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Киеву сейчас необходимо как минимум 60 западных истребителей для прикрытия линии фронта, которая расширилась еще на 70 километров», — отмечается в публикации.

По словам Подоляка, в настоящее время авиация имеет решающее значение на фронте. Он уточнил, что оптимальное количество западных самолетов для ВСУ — 100-120 единиц.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

Ранее в Минобороны Украины заявляли о недостаточном объеме военной помощи США для проведения Киевом наступления. Высокопоставленный представитель ведомства также назвал трусостью задержку Соединенными Штатами истребителей F-16.

В Киеве также пожаловались на непригодные для ВСУ беспилотники, которые украинские военные получают от стран Запада. По словам замминистра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, большинство зарубежных дронов требуют модернизации.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

      Стали известны новые подробности о пропавшем муже Блиновской

      Лавров призвал страны Глобального Юга пропустить конференцию по Украине

      В России предупредили Польшу из-за отказа ограничивать Киев в применении оружия

      В России ответили на слова Трампа о бомбардировке Москвы

      Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

      Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

      Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

      На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

      Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше