В Киеве назвали необходимое ВСУ число западных истребителей

Подоляк: Киеву необходимо как минимум 60 западных истребителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в десятках истребителей в связи с расширением линии фронта. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Киеву сейчас необходимо как минимум 60 западных истребителей для прикрытия линии фронта, которая расширилась еще на 70 километров», — отмечается в публикации.

По словам Подоляка, в настоящее время авиация имеет решающее значение на фронте. Он уточнил, что оптимальное количество западных самолетов для ВСУ — 100-120 единиц.

Ранее в Минобороны Украины заявляли о недостаточном объеме военной помощи США для проведения Киевом наступления. Высокопоставленный представитель ведомства также назвал трусостью задержку Соединенными Штатами истребителей F-16.

В Киеве также пожаловались на непригодные для ВСУ беспилотники, которые украинские военные получают от стран Запада. По словам замминистра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, большинство зарубежных дронов требуют модернизации.