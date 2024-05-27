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12:27, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о недостаточном объеме военной помощи для наступления

Минобороны Украины: объема военной помощи недостаточно для наступления

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Последнего пакета военной помощи США недостаточно для проведения наступления Киевом. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны Украины.

Он отметил, что американской поддержки хватит только для продолжения оборонительных операций до конца 2024 года. Кроме того, глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил, что пакет помощи лишь даст больше шансов на удержание линии фронта.

Как он утверждает, Украина нуждается в приверженности долгосрочной и непрерывной поддержке. Помимо этого, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко назвал трусостью задержку истребителей F-16.

25 мая США выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В его состав войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковый ракетный комплекс Javelin и AT-4.

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      Кристина Есикова
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