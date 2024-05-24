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21:32, 24 мая 2024Мир

США выделили Украине очередную партию оружия

США выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на 275 миллионов долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, США выделили Украине еще один пакет военной помощи. В его состав войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также туда будут включены артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin и AT-4.

Кроме того, Киеву отправят противотанковые мины, комплекты химической, биологической и радиационной защиты.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поставлять Украине новую помощь «неделя за неделей». Министр обороны США уточнил, что запросил у союзников и партнеров Вашингтона средства противовоздушной обороны (ПВО) для Киева.

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      Марина Совина
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