Пентагон пообещал поставлять Киеву помощь «неделя за неделей»

Шеф Пентагона Остин: США будут поставлять Киеву новую помощь «неделя за неделей»

Шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал поставлять Украине новую помощь от США «неделя за неделей». Его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжим одобрять значительные пакеты помощи Украине. Вы будете видеть стабильный поток американской помощи Украине неделя за неделей», — отметил Остин.

Министр обороны США также пообещал запросить у союзников и партнеров Вашингтона средства противовоздушной обороны (ПВО) для Киева. «Я буду призывать всех наших союзников вновь оценить возможность передать Украине средства ПВО, в которых она столь остро нуждается», — добавил он.

Ранее глава Пентагона Остин пообещал передать Киеву столько оперативно-тактических ракет ATACMS, сколько Вашингтон сможет.