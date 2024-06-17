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22:09, 17 июня 2024Россия

В Нижнем Новгороде изъяли салаты лобио после отравления четырех человек

В Нижнем Новгороде изымают салат, который который мог вызвать ботулизм

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области изымает со склада продукцию, которая могла стать причиной отравления четырех человек. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время в больнице находится четыра человека с симптомами отравления и подозрением на ботулизм», — говорится в сообщении. Пострадавшие употребляли салат лобио изготовителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», заказанный через сервис «Самокат».

Ранее в Нижнем Новгороде также было возбуждено уголовное дело по факту отравления.

В Москве в результате отравления заказанными салатами был госпитализирован 121 человек. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

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      Сергей Грехов
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