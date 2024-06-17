Власти Москвы прокомментировали ситуацию с массовым отравлением горожан. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на данный момент с симптомами ботулизма в медучреждения обратился 121 человек.
По ее словам, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.
Ракова подчеркнула, что все пострадавшие проходят необходимые обследования и находятся под постоянным наблюдением врачей. «Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет», — указала она.
Вице-мэр также пояснила, что ботулизм является инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период может составлять от нескольких часов до пяти суток от момента употребления пищи.
Все пострадавшие ели покупные салаты
Об отравлении горожан сообщалось 15 июня. Тогда же Роспотребнадзор приостановил продажу нескольких готовых салатов. Все пострадавшие горожане ели названную продукцию.
В тот же день Следственный комитет России возбудил дело по факту массового отравления жителей столицы. Тогда пострадавшими числились десять человек. В местах реализации продуктов, которые предварительно стали причиной отравления, прошли обыски. В результате правоохранители обнаружили интересующую следствие продукцию. Отмечалось, что работники предприятия пытались от нее избавиться. Также были изъяты документы, электронные носители и техника.
Врачи предупредили о возможном летальном исходе заболевания
Доктор биологических наук Анча Баранова, комментируя информацию о массовом отравлении в Москве, пояснила, что первые симптомы ботулизма могут проявиться через несколько дней после употребления некачественных продуктов.
По ее словам, оказывающий влияние на человека токсин может содержаться как в самой еде, так и в спорах бактерий, которые начинают размножаться уже в кишечнике. При этом споры могут сохраняться даже при обработке посуды.
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев, в свою очередь, подчеркнул, что ботулизм может привести к летальному исходу при сильной интоксикации. По его словам, все зависит от дозы ботулотоксина.
Ботулотоксин — это то же, что применяется в ботоксе. Он парализует мышцы, соответственно, нарушение глотания, нарушение дыхания, паралич, смерть. Фактически человек погибает от неспособности дышать, задыхается при нормальных легких
При этом Баранова отмечает, что летальность от ботулизма не так велика и при должном лечении порядка 90 процентов пациентов выздоравливают — все зависит от того, сколько токсина попало в организм и насколько хорошо проводилось лечение.