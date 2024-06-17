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14:08, 17 июня 2024Россия

Москвичи массово отравились покупными салатами. Десятки человек попали в реанимацию

Вице-мэр Ракова: 30 жителей Москвы с ботулизмом находятся в реанимации

Фото: Natalia Chernokhatova / URA.RU / ТАСС

Власти Москвы прокомментировали ситуацию с массовым отравлением горожан. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на данный момент с симптомами ботулизма в медучреждения обратился 121 человек.

По ее словам, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Ракова подчеркнула, что все пострадавшие проходят необходимые обследования и находятся под постоянным наблюдением врачей. «Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет», — указала она.

Вице-мэр также пояснила, что ботулизм является инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период может составлять от нескольких часов до пяти суток от момента употребления пищи.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Все пострадавшие ели покупные салаты

Об отравлении горожан сообщалось 15 июня. Тогда же Роспотребнадзор приостановил продажу нескольких готовых салатов. Все пострадавшие горожане ели названную продукцию.

В тот же день Следственный комитет России возбудил дело по факту массового отравления жителей столицы. Тогда пострадавшими числились десять человек. В местах реализации продуктов, которые предварительно стали причиной отравления, прошли обыски. В результате правоохранители обнаружили интересующую следствие продукцию. Отмечалось, что работники предприятия пытались от нее избавиться. Также были изъяты документы, электронные носители и техника.

Врачи предупредили о возможном летальном исходе заболевания

Доктор биологических наук Анча Баранова, комментируя информацию о массовом отравлении в Москве, пояснила, что первые симптомы ботулизма могут проявиться через несколько дней после употребления некачественных продуктов.

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По ее словам, оказывающий влияние на человека токсин может содержаться как в самой еде, так и в спорах бактерий, которые начинают размножаться уже в кишечнике. При этом споры могут сохраняться даже при обработке посуды.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев, в свою очередь, подчеркнул, что ботулизм может привести к летальному исходу при сильной интоксикации. По его словам, все зависит от дозы ботулотоксина.

Ботулотоксин — это то же, что применяется в ботоксе. Он парализует мышцы, соответственно, нарушение глотания, нарушение дыхания, паралич, смерть. Фактически человек погибает от неспособности дышать, задыхается при нормальных легких

Алексей Хухревврач-терапевт

При этом Баранова отмечает, что летальность от ботулизма не так велика и при должном лечении порядка 90 процентов пациентов выздоравливают — все зависит от того, сколько токсина попало в организм и насколько хорошо проводилось лечение.

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      Анастасия Алимпиева
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