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11:56, 16 июня 2024Силовые структуры

В Москве провели обыски после случаев отравления салатами

СК: следователи провели обыски после случаев отравления салатами в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве прошли обыски после случаев отравления готовой продукцией. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.

Сообщается, что при обыске территории рядом со складскими помещениями сотрудники СК обнаружили интересующую следствие продукцию. Отмечалось, что работники предприятия пытались от нее избавиться. Также были изъяты документы, электронные носители и техника.

В Следственном комитете также постановили признать потерпевшими десять человек.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления москвичей покупными салатами. Сообщалось об обысках в местах реализации продуктов, предварительно ставших причиной отравления.

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До этого Роспотребнадзор приостановил продажу продуктов, которые могли стать причиной отравления жителей Москвы. Недоступными для покупки стали «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компании «Гастропорт».

15 июня Роспотребнадзор сообщил, что проводит эпидемиологическое расследование после случаев госпитализации москвичей с подозрением на ботулизм. Двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что накануне они ели консервы с тунцом или блюдо лобио.

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      Мария Большакова
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