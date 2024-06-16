В Москве провели обыски после случаев отравления салатами

СК: следователи провели обыски после случаев отравления салатами в Москве

В Москве прошли обыски после случаев отравления готовой продукцией. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.

Сообщается, что при обыске территории рядом со складскими помещениями сотрудники СК обнаружили интересующую следствие продукцию. Отмечалось, что работники предприятия пытались от нее избавиться. Также были изъяты документы, электронные носители и техника.

В Следственном комитете также постановили признать потерпевшими десять человек.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления москвичей покупными салатами. Сообщалось об обысках в местах реализации продуктов, предварительно ставших причиной отравления.

До этого Роспотребнадзор приостановил продажу продуктов, которые могли стать причиной отравления жителей Москвы. Недоступными для покупки стали «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компании «Гастропорт».

15 июня Роспотребнадзор сообщил, что проводит эпидемиологическое расследование после случаев госпитализации москвичей с подозрением на ботулизм. Двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что накануне они ели консервы с тунцом или блюдо лобио.