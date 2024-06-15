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11:39, 15 июня 2024Россия

Москвичи отравились рыбными консервами

РЕН ТВ: 10 москвичей госпитализированы с отравлением рыбными консервами и лобио

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Москве зафиксировано массовое отравление. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 10 столичных жителей госпитализированы с отравлением, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. У всех диагностирован ботулизм — тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Состояние пациентов оценивается как тяжелое. Трое из отравившихся накануне ели консервы с тунцом, двое — грузинское блюдо лобио из вакуумной упаковки.

В прошлом году два москвича попали в больницу с признаками ботулизма, поев соленую селедку из супермаркета. Ранее сообщалось об отравлении сардинами в Соединенных Штатах — в результате ботулизма мужчина потерял зрение и способность говорить.

Отравление ботулотоксинами — вполне вероятное следствие питания просроченными консервами. Риск возникает при хранении домашних заготовок дольше шести-восьми месяцев. К примеру, токсины накапливаются в абрикосовых и вишневых косточках.

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      Виктория Клабукова
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