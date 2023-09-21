Два москвича поели селедку и попали в больницу с признаками ботулизма

Mash: два москвича попали в больницу после употребления селедки

Два москвича поели селедку, после чего их экстренно госпитализировали с признаками ботулизма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в больницу они попали в тяжелом состоянии. Пострадавшие не связаны друг с другом и жили в разных концах столицы. Однако оба накануне употребили в пищу соленую селедку, которая была куплена в супермаркетах.

По данным авторов поста, врачам удалось стабилизировать состояние больных.

Ранее в городе Истра Московской области трех человек госпитализировали с отравлением грибами. Уточняется, что пострадали женщина и двое детей 12 и 11 лет, которые живут в доме по улице Голованова. Врачи охарактеризовали их состояние как средней степени тяжести.