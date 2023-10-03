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10:17, 3 октября 2023Из жизни

Мужчина съел сардины и потерял зрение

CBS News: мужчина из США потерял зрение и способность говорить из-за сардин

Фото: David Todd McCarty / Unsplash

Мужчина из США отравился сардинами в отпуске и едва не лишился жизни. Об этом сообщает CBS News.

Мэтт Джексон и Кристи Беннер из Калифорнии отправились в путешествие по Франции в начале сентября. Будучи в Бордо, пара зашла в местный винный бар Tchin Tchin Wine bar. В качестве закуски к вину они заказали колбасную тарелку и сардины. После этого Джексон и Беннер отправились на ужин в другое заведение.

На следующий день пара наслаждалась велосипедной прогулкой по виноградникам, когда Джексону внезапно стало плохо: у него начало двоиться в глазах и закружилась голова. Уже на пути в больницу мужчина потерял способность глотать, его мышцы начали неметь. Доктора сумели поставить диагноз только через пять дней после госпитализации — причиной недомогания оказался ботулизм. Из-за позднего введения антитоксина у Джексона начались серьезные осложнения: он несколько недель провел во французском госпитале на искусственной вентиляции легких, потерял зрение и способность говорить. Из-за критического состояния мужчины пара не смогла вернуться в США. Лишь в конце сентября Джексон вновь начал самостоятельно дышать и общаться с окружающими при помощи маркера и доски. Ему предстоит долгая реабилитация, однако врачи настроены оптимистично.

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Причиной его заболевания стали сардины из Tchin Tchin Wine bar. Как оказалось, хозяин заведения открыл несколько банок с рыбой и, несмотря на неприятный запах из одной из них, решил не выбрасывать. Вместо этого он вытащил несколько верхних кусочков, а остальные подавал гостям, смешав их с рыбой из другой партии, в течение шести дней. В результате больше 25 человек пострадали от последствий попадания ботулотоксина в организм, одну женщину медики не смогли спасти, еще семеро, включая Джексона, по-прежнему находятся в больнице.

Ботулизм — тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Он развивается в результате попадания в организм пищи или воды, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum. Инкубационный период составляет в среднем 18-24 часа, но может длиться до пяти дней. Болезнь часто начинается с кишечных симптомов: тошноты, рвоты и поноса. Затем развивается чувство распирания в желудке, метеоризм и запоры. Наиболее типичными ранними признаками ботулизма также являются расстройство зрения, сухость во рту и мышечная слабость. В особо опасных случаях больного целиком парализует. Все больные и лица с подозрением на ботулизм подлежат обязательной госпитализации.

Ранее сообщалось, что у девочки из австралийского города Мельбурн из-за редкого заболевания выросли необычайно большие ступни, которые лишили ее возможности ходить. Врачи планировали ампутировать Энджел обе ноги, но впоследствии решили, что операция слишком опасна.

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    Антонина Черташ
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