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20:21, 17 мая 2023Из жизни

У девочки выросли необычайно большие ноги из-за редкого заболевания

News.com.au: необычайно большие ступни лишили 11-летнюю девочку возможности ходить

Кадр: 9 News

У девочки из австралийского города Мельбурн из-за редкого заболевания выросли необычайно большие ступни, которые лишили ее возможности ходить. Об этом сообщает News.com.au.

11-летняя Энджел, которая родилась в Пакистане, страдает от редкого заболевания — синдрома CLOVES, приводящего к чрезмерному росту тканей. Девочка вынуждена передвигаться на инвалидной коляске, так как из-за болезни ее ступни стали настолько большими и тяжелыми, что она не может ходить.

В 2019 году врачи планировали ампутировать Энджел обе ноги, но впоследствии решили, что операция слишком опасна.

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Недавно появилась надежда, что состояние девочки удастся облегчить. Основательница фонда Creating Hope Мойра Келли помогла Энджел приехать в Париж для консультации со специалистами, изучавшими применение против CLOVES препарата с действующим веществом алпелсиб, который обычно используют для лечения рака груди. У Энджел не нашли противопоказаний для его применения.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Хьюстон, штат Техас, рост которой составляет более двух метров, попала в Книгу рекордов Гиннесса как ныне живущая обладательница самых больших ступней в мире. Длина ее правой ступни составляет 33 сантиметра, а левой — 32,4 сантиметра.

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Алиса Дмитриева
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