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15:48, 17 ноября 2022Из жизни

Женщина с 33-сантиметровыми ступнями попала в Книгу рекордов Гиннесса

UPI: женщина с 33-сантиметровыми ступнями побила рекорд Гиннесса

Кадр: Guinness World Records / YouTube

Жительница американского города Хьюстон, штат Техас, рост которой составляет более двух метров, попала в Книгу рекордов Гиннесса как ныне живущая обладательница самых больших ступней в мире. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Таня Херберт носит ботинки около 50-го размера. Длина ее правой ступни составляет 33 сантиметра, а левой — 32,4 сантиметра. Херберт всего на 7,5 сантиметров ниже, чем самая высокая из ныне живущих женщин Румейса Гелги из Турции, рост которой составляет 215,16 сантиметра.

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Побившая рекорд американка рассказала, что ей приходится покупать обувь онлайн, так как в магазинах нет подходящей по размеру. Другие обладательницы больших ступней, с которыми она познакомилась в интернете, дали ей советы о том, как подбирать обувь, чтобы не приходилось носить только мужские ботинки.

«Я покупаю самые большие ботинки, которые могу найти, а затем растягиваю и расширяю их, чтобы они подошли мне», — заявила рекордсменка.

Ранее сообщалось, что самый высокий человек в мире, который приехал из Турции в Россию искать жену, отчаялся найти любовь и улетел в США. У Косена гигантизм и акромегалия — состояние, при котором гипофиз производит слишком много гормона роста.

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Алиса Дмитриева
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