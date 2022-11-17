Женщина с 33-сантиметровыми ступнями попала в Книгу рекордов Гиннесса

UPI: женщина с 33-сантиметровыми ступнями побила рекорд Гиннесса

Жительница американского города Хьюстон, штат Техас, рост которой составляет более двух метров, попала в Книгу рекордов Гиннесса как ныне живущая обладательница самых больших ступней в мире. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Таня Херберт носит ботинки около 50-го размера. Длина ее правой ступни составляет 33 сантиметра, а левой — 32,4 сантиметра. Херберт всего на 7,5 сантиметров ниже, чем самая высокая из ныне живущих женщин Румейса Гелги из Турции, рост которой составляет 215,16 сантиметра.

Побившая рекорд американка рассказала, что ей приходится покупать обувь онлайн, так как в магазинах нет подходящей по размеру. Другие обладательницы больших ступней, с которыми она познакомилась в интернете, дали ей советы о том, как подбирать обувь, чтобы не приходилось носить только мужские ботинки.

«Я покупаю самые большие ботинки, которые могу найти, а затем растягиваю и расширяю их, чтобы они подошли мне», — заявила рекордсменка.

Ранее сообщалось, что самый высокий человек в мире, который приехал из Турции в Россию искать жену, отчаялся найти любовь и улетел в США. У Косена гигантизм и акромегалия — состояние, при котором гипофиз производит слишком много гормона роста.

