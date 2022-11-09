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20:52, 9 ноября 2022Из жизни

Самый высокий человек в мире не нашел любовь в России и улетел в США

The Mirror: самый высокий мужчина в мире отчаялся найти в России будущую жену

Фото: Lui Siu Wai / Xinhua / Globallookpress.com

Самый высокий человек в мире, который приехал из Турции в Россию искать жену, отчаялся найти любовь и улетел в США. Об этом сообщает The Mirror.

39-летний турецкий фермер Султан Косен, рост которого превышает два с половиной метра, в 2013 году женился на сирийке Мерве Дибо. Рост его жены составлял 1,7 метра, она была на десять лет младше него. Через несколько лет пара рассталась. По словам Косена, самой большой проблемой в браке было общение, так как он говорит только по-турецки, а его бывшая жена говорила только по-арабски.

Оставшись холостяком, Косен сел на самолет и прилетел в Москву в надежде найти будущую жену, которая родит ему сына и дочь. Перед поездкой в Россию, которая продлилась целый год, он заявил: «Я слышал, что русские женщины любят горячих и вежливых мужчин. Это должно быть несложно! Если русская женщина полюбила человека, она будет любить его всегда».

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Косен провел в стране несколько месяцев, но в конце концов признал поражение и поехал в Америку. Гигант заявил, что не намерен сдаваться. Поиски новой жены будут продолжены на фестивале во Флориде. «Это должно быть просто. Я могу обеспечивать ее и не нуждаюсь в деньгах», — сказал он.

Мужчина утверждает, что хотел бы отвезти жену обратно в Турцию. «Я живу в историческом месте, на юго-востоке, но довольно далеко от моря», — признался он.

Косен страдает от гигантизма и акромегалии — состояния, при котором гипофиз производит слишком много гормона роста. Книга рекордов Гиннесса признала его самым высоким живущим на земле человеком.

Ранее сообщалось, что турчанка Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi) из города Сафранболу была признана самой высокой женщиной в мире из ныне живущих. Рост рекордсменки составляет 215,16 сантиметра.

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Алиса Дмитриева
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