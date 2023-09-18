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13:52, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Названа опасность распространенной у россиян привычки

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Биолог Екатерина Баранова назвала опасность распространенной у россиян привычки долго хранить домашние заготовки. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она предупредила, что консервы, сделанные более восьми месяцев назад, могут вызывать ботулизм. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалистка отметила, что на соленьях и вареньях всегда необходимо указывать дату изготовления. «Если хранилось долго, хранилось в освещенном месте — это все увеличивает риски», — пояснила она. Биолог подчеркнула, что домашние заготовки можно хранить не более шести-восьми месяцев. «Дальше — это только специальные режимы хранения», — добавила она.

Баранова объяснила, что в просроченных домашних заготовках могут образовываться токсичные вещества. «Токсины возьмутся из косточек, например, у вишни, у абрикосов», — раскрыла она. Из-за этого долго хранившиеся соленья могут привести к отравлению ботулотоксинами и другим заболеваниям.

Ранее врач Александр Мясников назвал мед главным источником ботулизма. По этой причине мед противопоказан к употреблению детям до одного года, предупредил он.

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    Олег Давыдов
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