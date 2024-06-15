Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:58, 15 июня 2024Силовые структуры

СК возбудил дело после массового отравления покупными салатами в Москве

СК завел дело после отравления 10 жителей Москвы, проводятся обыски

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Следственный комитет России завел дело после отравления десяти человек в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в местах реализации продуктов, которые предварительно стали причиной отравления, проводятся обыски, изучается служебная документация.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о проведении эпидемиологического расследования после появления информации о госпитализации десяти жителей столицы с отравлением и подозрением на ботулизм. Все они накануне питались покупными салатами.

Ведомство приостановило продажу продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», произведенную компанией «Гастропорт». Пострадавшие граждане употребляли в пищу указанную продукцию.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Среди бойцов ВСУ началась эпидемия брюшного тифа. Украинские солдаты умирают из-за зараженной воды

      Директор «Бенфики» ударил по лицу фаната принципиального соперника

      Молдавия призвала мировое сообщество разработать проект мира на Украине

      Макрон высказался о России в ходе саммита по Украине

      В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

      Председатель Евросовета высказался о роли России в достижении мира на Украине

      Российские моряки на Кубе встретились с властями

      В России выпустили первую партию препарата от редкой болезни

      Пьяный россиянин зашел в чужой дом и ударил ребенка ножом в горло

      На Западе раскрыли причину отказа Зеленского от предложения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше