СК возбудил дело после массового отравления покупными салатами в Москве

СК завел дело после отравления 10 жителей Москвы, проводятся обыски

Следственный комитет России завел дело после отравления десяти человек в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в местах реализации продуктов, которые предварительно стали причиной отравления, проводятся обыски, изучается служебная документация.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о проведении эпидемиологического расследования после появления информации о госпитализации десяти жителей столицы с отравлением и подозрением на ботулизм. Все они накануне питались покупными салатами.

Ведомство приостановило продажу продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», произведенную компанией «Гастропорт». Пострадавшие граждане употребляли в пищу указанную продукцию.