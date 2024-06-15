Названа приостановленная к продаже из-за случаев ботулизма в Москве продукция

Роспотребнадзор приостановил продажу продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», произведенную компанией «Гастропорт», после случаев отравления людей в Москве. Об этом сообщает ведомство.
Пострадавшие граждане употребляли в пищу названную продукцию. В связи с этим ее реализация приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от употребления названных блюд этих изготовителей.
Ранее 15 июня ведомство сообщило о проведении эпидемиологического расследования после появления информации о госпитализации десяти москвичей с отравлением и подозрением на ботулизм, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Трое из них накануне ели консервы с тунцом, двое — грузинское блюдо лобио из вакуумной упаковки.
Однако в Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на заболевание остается лишь у четверых.
Еще один случай ботулизма выявлен в Ленинградской области — в реанимацию попал мужчина, съевший рыбную консерву.