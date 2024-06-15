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19:53, 15 июня 2024Россия

Названа приостановленная к продаже из-за случаев ботулизма в Москве продукция

Роспотребнадзор: приостановлена продажа продукции «Локалкитчен» и «Гастропорт»
Начало событий в новости В Москве решили приостановить продажу некоторых продуктов из-за подозрения на ботулизм
Лобио

Лобио. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Роспотребнадзор приостановил продажу продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», произведенную компанией «Гастропорт», после случаев отравления людей в Москве. Об этом сообщает ведомство.

Пострадавшие граждане употребляли в пищу названную продукцию. В связи с этим ее реализация приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от употребления названных блюд этих изготовителей.

Ранее 15 июня ведомство сообщило о проведении эпидемиологического расследования после появления информации о госпитализации десяти москвичей с отравлением и подозрением на ботулизм, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Трое из них накануне ели консервы с тунцом, двое — грузинское блюдо лобио из вакуумной упаковки.

Однако в Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на заболевание остается лишь у четверых.

Еще один случай ботулизма выявлен в Ленинградской области — в реанимацию попал мужчина, съевший рыбную консерву.

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      Любовь Ширижик
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