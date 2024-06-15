В Ленобласти зафиксирован случай отравления мужчины рыбными консервами

В Ленобласти медики выявили ботулизм у мужчины, съевшего рыбную консерву

В Ленинградской области выявлен случай ботулизма — в реанимацию попал мужчина, съевший рыбную консерву. Об этом сообщает региональная служба скорой помощи.

Бригаду врачей вызвал молодой человек, который жаловался на непрекращающуюся рвоту и боль в верхней части живота. Фельдшер Ульяна Белозерцева выяснила у него, что симптомы появились накануне вечером после употребления в пищу покупной продукции. Прибывший медик нашла мужчину, лежащим в полной темноте, в связи с чем она предположила у него светобоязнь, являющуюся признаком отравления ботулотоксином.

Пациент также сказал, что у него было помутнение сознания. Фельдшер поставила ему катетер, а затем его доставили во Всеволожскую больницу. Там состояние мужчины ухудшилось, у него появились галлюцинации, после чего он был переведен в реанимацию. Исследования подтвердили наличие ботулизм в его организме.

Роспотребнадзор заявил о намерении приостановить в Москве продажу некоторой продукции в связи с подозрением на ботулизм.

Десять жителей столицы госпитализированы с отравлением и подозрением на ботулизм, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Трое из них накануне ели консервы с тунцом, двое — грузинское блюдо лобио из вакуумной упаковки.

Однако в Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на заболевание остается лишь у четверых.