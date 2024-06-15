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14:46, 15 июня 2024Россия

В Москве решили приостановить продажу некоторых продуктов из-за подозрения на ботулизм

В Москве приостановят реализацию некоторой продукции после сообщений о ботулизме

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Роспотребнадзор намерен приостановить в Москве продажу некоторой продукции в связи с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в настоящее время выясняются поставщики и изготовители данной продукции. «Ведется приостановка реализации продукции, которая возможно стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что как минимум восемь человек госпитализированы после того, как употребили в пищу консервированный тунец и лобио в столицы. По данным канала, у них диагностировали симптомы отравления и подозрение на ботулизм.

Однако в Департамент здравоохранения Москвы опровергли информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на заболевание остается лишь у четверых.

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      Екатерина Подвигина
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