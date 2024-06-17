Биолог развеяла три популярных мифа о ботулизме

Биолог Баранова: вызывающая ботулизм бактерия живет не только в консервах

Многие считают, что ботулизм — это смертельное заболевание, а бактерия, которая его вызывает, живет только в консервах или во вздутых банках. Доктор биологических наук Анча Баранова во время трансляции на своем YouTube-канале развеяла три популярных мифа о ботулизме.

Первый миф — ботулизмом можно заболеть только после употребления консервов. Баранова подчеркивает, что произошедшие в России случаи связаны не с консервированной едой, а именно с готовой пищей, при приготовлении которой были созданы условия, где бактерия могла размножаться и выделять токсин.

«Если вы запечете картофель, плотно завернете в фольгу — этого будет достаточно для размножения бактерии», — отмечает Баранова. По ее словам, бактерия также может попадать в организм человека с мясом и другими продуктами, так как изначально живет в почве.

Второе заблуждение заключается в том, что ботулизм — это якобы смертельное заболевание. По словам биолога, примерно 50 процентов людей с ботулизмом могут пойти на поправку и без лечения, но это очень долгий процесс. А при должном лечении 90 процентов пациентов выздоравливают — все зависит от того, сколько токсина попало в организм и насколько хорошо проводилось лечение.

Наконец, многие верят, что определить ботулизм можно по вздутым банкам. «Ботулизм может образовываться и не во вздутых банках различных консерваций», — заключила Баранова, подчеркнув, что избавиться от бактерии позволяет тепловая обработка, которую обычно проводят при домашней консервации и обязаны применять на производствах.

Ранее более 100 жителей Москвы, которые воспользовались доставкой еды госпитализировали с подозрением на ботулизм. Биолог Баранова предупредила, что симптомы ботулизма могут проявиться и через несколько дней после употребления вызывающих отравление продуктов.