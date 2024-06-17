Число попавших в больницу с подозрением на ботулизм превысило сотню в Москве

«112»: число попавших в больницу с ботулизмом москвичей превысило сотню

В Москве число попавших в больницу с подозрением на ботулизм превысило сотню. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Как разузнало издание, жители столицы продолжают поступать в медицинские учреждения с симптомами инфекции. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что в день регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм. Горожан тщательно обследуют, до готовности результатов анализов им ставят диагноз «гастроэнтерит», поделился собеседник.

Контролирующие органы начали проверять компании, доставившие людям опасные продукты. Их работа была приостановлена.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления москвичей покупными салатами. Сообщалось об обысках в местах реализации продуктов, по предварительным данным, ставших причиной отравления.

15 июня Роспотребнадзор приостановил продажу продуктов, которые могли стать причиной отравления жителей Москвы. Недоступными для покупки стали «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компании «Гастропорт».