Биолог предупредила всех покупавших еду в «Кухне на районе» и «ВкусВилле» об опасности

Биолог Баранова: симптомы ботулизма могут проявляться до десяти дней

Первые симптомы ботулизма могут проявиться через несколько дней после употребления вызывающих отравление продуктов. О связанной с этим опасности предупредила доктор биологических наук Анча Баранова в ходе трансляции на своем YouTube-канале.

Ранее более 100 жителей Москвы доставили в больницу с подозрением на ботулизм. Перед этим они воспользовались доставкой еды «Кухня на районе» в магазине «ВкусВилл».

Биолог пояснила, что оказывающий влияние на человека токсин может содержаться как в самой еде, так и в спорах бактерий, которые начинают размножаться уже в кишечнике. В связи с этим у взрослых до появления симптомов может пройти до десяти дней, отметила она.

Споры вызывающих ботулизм бактерий могут сохраняться даже при обработке посуды в производственных условиях, добавила Баранова. «Если вы доставку (…) ели и уже вы думаете, что пять дней прошло (…), все равно лучше посмотреть за своими симптомами», — подчеркнула она.

15 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отправления салатами в Москве. Отмечается, что в местах реализации продуктов, которые предварительно стали причиной отравления, прошли обыски, изучается служебная документация.