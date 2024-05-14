Червь съел мозг кандидату в президенты США. Стали известны подробности о паразите, заразившем соперника Байдена и Трампа

Стали известны подробности о черве в мозге политика Роберта Кеннеди-младшего

У американского политика Роберта Ф. Кеннеди-младшего, одного из главных соперников Трампа и Байдена в борьбе за кресло президента США, нашли опасного паразита. Как выяснила газета New York Times, Кеннеди сам рассказывал об этом во время бракоразводного процесса в 2012 году. В то время он жаловался, что хуже зарабатывает, поскольку червь съел часть его мозга.

Мозговой паразит и отравление ртутью вызвали у политика потерю памяти и затуманенность рассудка

Газета New York Times обнаружила упоминания о мозговом паразите у Кеннеди-младшего в судебных документах 12-летней давности. Сам политик во время президентской компании ни разу не упоминал о проблемах со здоровьем. Вместо этого он напирал на свою относительную молодость: ему всего 70 лет. Лидеры гонки, 81-летний демократ Джо Байден и 77-летний республиканец Дональд Трамп, примерно на десять лет старше.

В ходе бракоразводного процесса Кеннеди-младший рассказал, что в 2010 году страдал от серьезных проблем с памятью и затуманенности рассудка. Знакомые опасались, что у него развилась опухоль мозга. В конце концов политик решил проконсультироваться у специалистов.

Несколько лучших американских неврологов, к которым он обращался, заметили темное пятно на снимках его мозга и пришли к выводу, что у него действительно опухоль. Кеннеди-младший уже договорился о проведении хирургической операции, когда один из медиков высказал другое мнение. Он предположил, что темное пятно на снимках — это не опухоль, а остатки мозгового паразита.

По словам Кеннеди-младшешл, врач утверждал, что потемнение «вызвано червем, который забрался мне в мозг, съел часть и умер»

Через несколько дней после звонка из пресвитерианской больницы Нью-Йорка политик прошел дополнительное обследование, которое не выявило никаких изменений в предположительно пораженном участке мозга. В итоге специалисты согласились, что киста, которую они увидели на снимках, содержит остатки паразита.

В тот же период у Кеннеди-младшего диагностировали отравление ртутью — еще одну возможную причину неврологических симптомов. Скорее всего, вредное вещество попало в его организм из-за потребления огромного количества рыбы, которая содержала ртуть. «Я обожал бутерброды с тунцом, — оправдывался политик. — Ел их все время».

Личинка, найденная в мозге, могла принадлежать свиному цепню длиной до двух-трех метров

Сочетание отравления ртутью и заражения паразитом, по-видимому, и привело к негативным симптомам, на которые жаловался Кеннеди-младший. «У меня явные когнитивные проблемы, — объяснял он на бракоразводном процессе. — У меня потеря кратковременной памяти, у меня потеря долговременной памяти, я от этого страдаю».

По утверждению Кеннеди-младшего, все это не могло не сказаться на его потенциальных заработках. Именно поэтому на суде и зашла речь о черве в мозге: таким образом политик пытался преуменьшить свои доходы, когда обсуждались финансовые условия развода.

Кеннеди-младший уверял, что не знает, откуда у него паразит, и не представляет, к какому виду тот относится. Специалисты, с которыми проконсультировался журналист New York Times, предположили, что он описывал личинку свиного цепня — паразитического червя, длина которых достигает двух-трех метров.

Яйца цепней попадают в организм свиньи, когда та пожирает экскременты зараженных людей. В свином кишечнике из них вылупляются личинки, которые прогрызают стенки кишки и по сосудам пробираются в другие внутренние органы. Обычно люди заражаются, когда едят непрожаренную свинину. Выжившие личинки оказываются в человеческом кишечнике и вырастают в огромных червей, те откладывают яйца, и цикл повторяется.

Иногда в кишечник человека попадают не личинки, а яйца свиных цепней. Это куда более опасная ситуация, поскольку в этом случае вылупившиеся личинки не вырастают в червей, а ведут себя так же, как в свиньях: пытаются пробраться в другие органы. В головном мозге они могут жить годами, не причиняя видимого вреда. Однако в некоторых случаях их вторжение приводит к воспалению, которое сопровождается головокружением, головной болью и приступами, напоминающими эпилептические. Не исключен летальный исход.

Кеннеди-младший бросил вызов Байдену и Трампу и предложил съесть пять мозговых червей

Кеннеди-младший заявил, что ему не потребовалось лечение. Останки паразита не стали удалять, а все негативные симптомы, в том числе потеря памяти и затуманенность рассудка, прошли сами собой. После публикации статьи о его мозговом черве политик написал в соцсети Twitter, что по части паразитов превосходит и Трампа, и Байдена.

Предлагаю съесть пять мозговых червей и все равно побить президента Трампа и президента Байдена в дебатах. Настолько уверен в своих результатах, что даже готов дать им фору в шесть червей

Роберт Ф. Кеннеди-младший кандидат в президенты США

Эксперты, к которым обращалась New York Times, подтвердили, что это возможно. Отравление ртутью и заражение паразитическими червями могут приводить к непоправимым последствиям у одних пациентов и вызывать лишь временные проблемы у других. Случаи полного исцеления также встречаются.

Кеннеди-младший поддерживает теории заговора о прививках, ВИЧ, COVID-19 и теракте 11 сентября

Роберт Ф. Кеннеди-младший — выходец из династии Кеннеди, традиционно пользующейся влиянием в американской политике. Среди прочего, он приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. Мужем двоюродной сестры политика был Арнольд Шварценеггер, а в числе других родственников — кандидаты в президенты, конгрессмены, сенаторы и послы.

Из-за склонности к конспирологии и псевдонаучным теориям Кеннеди-младший не пользуется поддержкой у близких. В молодости политик получил условный срок за хранение героина, а позднее неоднократно заявлял о вере в самые неправдоподобные теории заговора.

Большую часть своей карьеры Кеннеди-младший посвятил борьбе с прививками: в частности, он сравнивал вакцинацию с истреблением евреев в нацистских лагерях во время Второй мировой войны. При этом его другие высказывания выдают антисемитизм: например, он считает, что ашкеназские евреи и китайцы якобы менее подвержены новой коронавирусной инфекции, поскольку она искусственно создана для уничтожения людей белой и черной расы.

Пресс-конференция Кеннеди-младшего 1 мая 2024 года Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Кеннеди-младший высказывался и на другие темы. Он не верит в существование СПИД и не считает его болезнью, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. Причиной стрельбы в американских школах, по его мнению, являются Прозак и другие антидепрессанты, которые врачи прописывают детям. Беспроводные сети также вредны для здоровья: они, как сообщил политик в подкасте Джо Рогана, разжижают мозг и приводят к раку. Причины теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года также вызывают у него вопросы.

Хотя утверждения Кеннеди-младшего противоречат фактам, они пришлись по душе многим американцам, а антипрививочные высказывания привлекли к нему людей, недовольных ограничениями, которые вводили во время пандемии COVID-19. Предвыборные опросы свидетельствуют о том, что его поддерживает небольшая, но заметная доля избирателей.

Согласно опросу Reuters и Ipsos, проведенному в США в конце апреля, лидирует действующий президент Джо Байден с 39 процентами. Дональд Трамп отстает от него на один процент. У Кеннеди-младшего — восемь процентов. Данные опроса, который провели в начале мая Economist и YouGov, рисуют похожую ситуацию: у Трампа и Байдена по 43 процента, у Кеннеди-младшего — три процента.