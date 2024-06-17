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13:06, 17 июня 2024Россия

Власти сообщили о состоянии десятков госпитализированных с ботулизмом москвичей

Вице-мэр Москвы Ракова: 30 москвичей с ботулизмом находятся в реанимации

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве 30 человек находятся в реанимации с симптомами ботулизма. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает РИА Новости в понедельник, 17 июня.

По словам Раковой, всего в столице с симптомами отравления в медучреждения обратился 121 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, из них 30 — в реанимации.

Как ранее сообщал Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники, ежедневно в Москве регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм. Контролирующие органы начали проверять компании, доставившие людям опасные продукты, их работу приостановили.

Биолог Анча Баранова предупреждала, что симптомы ботулизма могут проявиться и через несколько дней после употребления вызывающих отравление продуктов, а также развеяла три популярных мифа о ботулизме.

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      Елена Торубарова
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