Власти сообщили о состоянии десятков госпитализированных с ботулизмом москвичей

Вице-мэр Москвы Ракова: 30 москвичей с ботулизмом находятся в реанимации

В Москве 30 человек находятся в реанимации с симптомами ботулизма. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает РИА Новости в понедельник, 17 июня.

По словам Раковой, всего в столице с симптомами отравления в медучреждения обратился 121 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, из них 30 — в реанимации.

Как ранее сообщал Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники, ежедневно в Москве регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм. Контролирующие органы начали проверять компании, доставившие людям опасные продукты, их работу приостановили.

Биолог Анча Баранова предупреждала, что симптомы ботулизма могут проявиться и через несколько дней после употребления вызывающих отравление продуктов, а также развеяла три популярных мифа о ботулизме.