По факту отравления четырех человек салатом в российском регионе возбуждено дело

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту отравления четырех горожан салатом лобио. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области четыре человека попали в больницу с подозрением на ботулизм. На данный момент пострадавшие находятся в реанимации.
Кроме того, в Москве в результате отравления аналогичным салатом был госпитализирован 121 человек. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.