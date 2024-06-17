По факту отравления четырех человек салатом в российском регионе возбуждено дело

СК: по факту отравления четырех нижегородцев салатом лобио возбуждено дело

Четырех человек госпитализировали в российском городе с подозрением на ботулизм

Начало событий в новости Четырех человек госпитализировали в российском городе с подозрением на ботулизм

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту отравления четырех горожан салатом лобио. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области четыре человека попали в больницу с подозрением на ботулизм. На данный момент пострадавшие находятся в реанимации.

Кроме того, в Москве в результате отравления аналогичным салатом был госпитализирован 121 человек. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.