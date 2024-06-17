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17:03, 17 июня 2024Россия

Четырех человек госпитализировали в российском городе с подозрением на ботулизм

У четырех жителей Нижегородской области заподозрили ботулизм

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Нижегородской области четыре человека попали в больницу с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

По предварительной версии, они отравились готовой едой из доставки. На данный момент пострадавшие находятся в реанимации.

По информации Telegram-канала «112», еду они заказывали в той же службе доставки, что жертвы массового отравления в Москве.

В столице число попавших в больницу после отравления готовой едой достигло 121. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Вице-мэр также пояснила, что ботулизм является инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.

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      Никита Абрамов
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