Четырех человек госпитализировали в российском городе с подозрением на ботулизм

У четырех жителей Нижегородской области заподозрили ботулизм

В Нижегородской области четыре человека попали в больницу с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

По предварительной версии, они отравились готовой едой из доставки. На данный момент пострадавшие находятся в реанимации.

По информации Telegram-канала «112», еду они заказывали в той же службе доставки, что жертвы массового отравления в Москве.

В столице число попавших в больницу после отравления готовой едой достигло 121. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Вице-мэр также пояснила, что ботулизм является инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.