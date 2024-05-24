В Совфеде захотели штрафовать электросамокатчиков еще за одно нарушение

«Ъ»: электросамокатчиков в России могут начать штрафовать за телефоны в руках

В России могут начать штрафовать за управление электросамокатом или другим средством индивидуальной мобильности (СИМ) с телефоном в руке без мобильной гарнитуры. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, его слова приводит «Коммерсантъ» («Ъ»).

Такую норму по аналогию с запретом, действующим для автомобилистов, ко второму чтению могут включить в законопроект, вводящий штраф до 30 тысяч рублей для пользователей электросамокатов и других СИМ. Документ Госдума рассмотрит уже в июне.

В законопроекте, подготовленном к первому чтению, в частности, содержатся положения, предлагающие ввести штраф до 30 тысяч рублей за пьяное вождение, до 3 тысяч рублей — за катание вдвоем, до 2,5 тысячи рублей — за создание помех пешеходам. Документ предложила рассмотреть группа сенаторов, среди которых Андрей Клишас, Артем Шейкин, Ирина Рукавишникова и Владимир Полетаев.

Предложенные поправки будут дорабатываться по замечаниям правительства. Кабмин ранее предложил «соотнести размер предлагаемого наказания со степенью общественной вредности» и проработать механизм фиксации нарушений. По мнению сенатора Шейкина, наилучшим вариантом для фиксации являются городские камеры, тем более что кикшеринговые компании уже установили на СИМ номера для отработки фиксации нарушений через системы видеофиксации в Москве.

Законопроект о штрафах для электросамокатчиков внесли в Госдуму в апреле. В заключении правительства говорилось, что проект поддержат при условии доработки с учетом указанных замечаний.

В России с 1 марта 2023 года начали действовать изменения в правилах дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час. При этом если электросамокат или другое подобное устройство движется по тротуару, то приоритет получают пешеходы.