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19:57, 16 июня 2024Интернет и СМИ

Следственный комитет заявил о расследовании гибели корреспондента Цицаги

СК: следователи установят причастных к гибели Никиты Цицаги в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следственный комитет России в ходе разбирательств в скором времени установит причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) окрестностей города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили представители пресс-службы СК, сообщает ТАСС.

«Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ в зоне СВО. Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж. Корреспондент погиб при атаке украинских дронов. Информацию о случившемся подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.

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      Марина Совина
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