Следственный комитет заявил о расследовании гибели корреспондента Цицаги

СК: следователи установят причастных к гибели Никиты Цицаги в ДНР

Следственный комитет России в ходе разбирательств в скором времени установит причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) окрестностей города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили представители пресс-службы СК, сообщает ТАСС.

«Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ в зоне СВО. Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж. Корреспондент погиб при атаке украинских дронов. Информацию о случившемся подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.