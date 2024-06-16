МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме из-за слов о евреях-коррупционерах

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме из-за слов о евреях-коррупционерах. Соответствующий материал публикует агентство JNS.

Так, политик заявил, что высказывания Лукашенко о евреях, замешанных в коррупции в республике, являются неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими. Кроме того, Кац подчеркнул, что в связи с произошедшим глава Евразийского бюро израильского МИДа Юваль Фукс подал жалобу послу Белоруссии в Израиле Евгению Воробьеву.

Ранее в июне Лукашенко призвал отдать крестьянам деньги жуликов. Кроме того, белорусский лидер призвал уделять большее внимание развитию в стране сети агросервисов.