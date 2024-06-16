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19:39, 16 июня 2024Мир

МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме

МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме из-за слов о евреях-коррупционерах

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме из-за слов о евреях-коррупционерах. Соответствующий материал публикует агентство JNS.

Так, политик заявил, что высказывания Лукашенко о евреях, замешанных в коррупции в республике, являются неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими. Кроме того, Кац подчеркнул, что в связи с произошедшим глава Евразийского бюро израильского МИДа Юваль Фукс подал жалобу послу Белоруссии в Израиле Евгению Воробьеву.

Ранее в июне Лукашенко призвал отдать крестьянам деньги жуликов. Кроме того, белорусский лидер призвал уделять большее внимание развитию в стране сети агросервисов.

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      Екатерина Ештокина
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