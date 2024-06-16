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19:52, 16 июня 2024Спорт

Переживший остановку сердца на Евро-2020 игрок забил на ЧЕ-2024

Переживший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен забил в первом матче ЧЕ-2024

Фото: Spada / Globallookpress.com

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен забил в первом матче чемпионата Европы-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эриксен отметился голом в ворота Словении через 1100 дней после того, как у него произошел сердечный приступ на Евро-2020. Для него этот матч стал первым после инцидента на ЧЕ.

12 июня 2021 года Эриксен потерял сознание во время матча против команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем его госпитализировали. Как стало известно позднее, датчанин пережил остановку сердца.

После этого спортсмену имплантировали кардиостимулятор. Он вернулся в футбол в январе 2022 года, подписав контракт с «Брентфорд», который в том же году сменил на «Манчестер Юнайтед».

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