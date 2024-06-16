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19:55, 16 июня 2024Россия

В России высказались об итогах мирного саммита по Украине

Сенатор Карасин назвал бесполезным мирный саммит по Украине без России

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Мирный саммит по Украине в Швейцарии был бесполезным без участия России, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об итогах конференции.

«Достаточно подробный, взвешенный анализ ситуации с кризисом на Украине буквально накануне конференции дал наш президент Владимир Путин. Анализ сводится к тому, что Россия заинтересована в том, чтобы максимально быстро завершить противостояние с Западом», — напомнил сенатор.

Парламентарий полагает, что Украина не смогла получить поддержку всего мира, на которую рассчитывала.

«Условия, высказанные и сформулированные президентом России, стали известны всему миру, поэтому конференция по Украине прошла предсказуемо. А главный вывод этой конференции в том, что без России обсуждать какие-то варианты выхода из украинского кризиса абсолютно бесполезно. Это понял и [президент Украины Владимир] Зеленский, который способствовал тому, чтобы эта конференция проходила шумно и помпезно», — заключил он.

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«Мирный саммит» по Украине проходил 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на мероприятие не пригласили.

Под итоговым коммюнике подписались 84 делегата — 80 стран и 4 организации. Согласно принятому документу, для достижения мира необходим диалог обеих сторон, и им следует обсудить прописанные положения. Они включают в себя пункты о том, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ. Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одно условие — обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Москва будет уважать территориальную целостность его страны, Киев готов на переговоры «уже завтра». Политик также допустил, что вторая конференция пройдет в ближайшие месяцы.

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