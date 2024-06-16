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19:22, 16 июня 2024Бывший СССР

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра». Что он потребовал?

Зеленский: Киев пойдет на переговоры с РФ при принятии целостности Украины

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра». По его словам, это возможно лишь в том случае, если Москва будет уважать территориальную целостность республики.

Сама ли [Россия] этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В то же время Зеленский отметил, что присутствие России на следующем саммите мира будет означать, что страна готова закончить конфликт и стремится к миру. По его словам, многие государства хотели бы привлечь российских представителей к нынешнему саммиту, однако некоторые из них при этом «не хотели бы даже жать ей руку».

Фото: prostooleh / freepik

Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

Зеленский заявил, что Украина намерена провести второй «саммит мира». Он подчеркнул, что времени на долгосрочную работу нет и необходимо действовать быстро.

Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит, к завершению войны и справедливому и длительному миру

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

По словам Зеленского, уже сейчас есть страны, которые готовы принять вторую мирную конференцию. Киев начал переговоры с ними.

Фото: Laurent Cipriani / AP

Президент Швейцарии Виола Амхерд, в свою очередь, выразила готовность страны организовать новый саммит по украинскому вопросу.

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Итоговый документ саммита в Швейцарии поддержали 80 из 91 страны

Конференция по урегулированию украинского конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Итоговую декларацию саммита поддержали 80 стран из 91.

В коммюнике есть пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россию на саммит не пригласили. Зеленский отмечал, что это было необходимо для того, чтобы Москва ее не сорвала. В то же время он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы на втором саммите стороны могли зафиксировать конец военного конфликта.

Фото: Urs Flueeler / Reuters

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

Так, Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. В этом случае Москва будет готова прекратить огонь в зоне специальной военной операции.

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      Варвара Кошечкина
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