Зеленский назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра». Что он потребовал?

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра». По его словам, это возможно лишь в том случае, если Москва будет уважать территориальную целостность республики.
Сама ли [Россия] этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир
В то же время Зеленский отметил, что присутствие России на следующем саммите мира будет означать, что страна готова закончить конфликт и стремится к миру. По его словам, многие государства хотели бы привлечь российских представителей к нынешнему саммиту, однако некоторые из них при этом «не хотели бы даже жать ей руку».
Зеленский анонсировал второй «саммит мира»
Зеленский заявил, что Украина намерена провести второй «саммит мира». Он подчеркнул, что времени на долгосрочную работу нет и необходимо действовать быстро.
Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит, к завершению войны и справедливому и длительному миру
По словам Зеленского, уже сейчас есть страны, которые готовы принять вторую мирную конференцию. Киев начал переговоры с ними.
Президент Швейцарии Виола Амхерд, в свою очередь, выразила готовность страны организовать новый саммит по украинскому вопросу.
Итоговый документ саммита в Швейцарии поддержали 80 из 91 страны
Конференция по урегулированию украинского конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Итоговую декларацию саммита поддержали 80 стран из 91.
В коммюнике есть пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.
Россию на саммит не пригласили. Зеленский отмечал, что это было необходимо для того, чтобы Москва ее не сорвала. В то же время он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы на втором саммите стороны могли зафиксировать конец военного конфликта.
14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».
Так, Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. В этом случае Москва будет готова прекратить огонь в зоне специальной военной операции.