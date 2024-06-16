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18:32, 16 июня 2024Мир

Участники «саммита мира» призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС

Участники конференции по Украине: контроль над ЗАЭС должен осуществлять Киев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Участники «саммита мира» по Украине считают, что управление Запорожской АЭС (ЗАЭС) должен осуществлять Киев. Документ опубликован на сайте МИД Швейцарии.

В тексте итогового заявления подчеркивается, что все украинские атомные электростанции и установки, включая ЗАЭС, должны функционировать под полным контролем Украины. «В соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением», — сказано в сообщении.

Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 80 стран из 91. Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

В коммюнике есть пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.

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