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17:38, 16 июня 2024Бывший СССР

В итоговом документе «саммита мира» не нашли пункта о выводе войск

Итоговый документ саммита в Швейцарии не содержит пункта о выводе войск

Фото: Александр Река / ТАСС

Итоговое коммюнике «саммита мира» в Швейцарии не содержит пункта о выводе российских войск. Документ опубликован на сайте офиса президента Украины.

В коммюнике есть пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.

Кроме того, согласно тексту документа, путь к мирному урегулированию конфликта должен основываться на международном праве и Уставе ООН. Помимо этого, в заявлении называются «неприемлемыми» атаки на порты и суда.

Итоговый документ саммита в Швейцарии поддержали 80 из 91 страны, которые принимали участие в конференции.

Ранее японский телеканал NHK сообщал, что вывод российских войск не будет включен в коммюнике, которое должны представить на швейцарском саммите. Как отмечалось, от Москвы потребуют обеспечить безопасность АЭС и возвращение на родину детей и пленных военнослужащих.

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      Кристина Есикова
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